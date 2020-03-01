Мужчина провалился под лед в Ушачском районе. Его успели спасти благодаря матери

20 февраля на озере Черствятское мужчина провалился под лёд. Он успел сделать звонок матери, которая тотчас обратилась к работникам МЧС.

Благодаря слаженным действиям спасателей Ушачского РОЧС, которые максимально быстро прибыли на место происшествия, удалось сохранить жизнь молодому человеку, сообщили в областном МЧС.

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