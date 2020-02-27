Как будут благоустраивать Видзы

Городской поселок Видзы в ожидании перемен. На 2020 год он включен в график преобразования городских поселков Витебской области на 2018 — 2025 годы, разработанный по поручению Президента.

Подготовительная работа по благоустройству Видз началась еще осенью прошлого года: в ноябре распоряжением председателя райисполкома был утвержден состав 3 групп из представителей местной власти и районных служб по обследованию объектов этого населенного пункта, пишет «Браслаўская звязда».

Ежемесячно члены групп выезжают в Видзы и на месте вместе с сельисполкомом, старейшинами определяют те общественные здания и места, в благоустройство которых стоит с наибольшей пользой вложить бюджетные средства и трудовые ресурсы. Общаются члены групп также с хозяевами частных подворий по вопросам приведения в надлежащий порядок фасадов домов и хозпостроек, придомовых территорий. Выясняют и возможности субъектов хозяйствования по облагораживанию в поселке подведомственных объектов за собственные средства.

Сейчас уже можно говорить определенно, что в план преобразований горпоселка в текущем году включен ремонт кровли здания начальных классов средней школы и системы отопления в двух дошкольных учреждениях. Также затронут изменения участковую больницу, где подремонтируют помещения, закупят оборудование, мебель, инвентарь и автомобиль.

Полмиллиона бюджетных средств предусмотрено на капитальный ремонт двух многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий, контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, озеленение. Кстати, 22 евроконтейнера для раздельного сбора пластика, бумаги и стекла «Браслав-коммунальник» уже приобрел. За счет средств дорожного фонда усовершенствуют покрытие нескольких транзитных улиц с ремонтом пешеходных дорожек.

Видзовский колледж планирует обустроить входную площадку общежития с безбарьерной средой, дворовую территорию, аптека — провести озеленение вокруг своего здания, ОАО «Агровидзы» — осовременить зерносушильный комплекс.

План мероприятий по усовершенствованию инфраструктуры городского поселка сейчас находится в стадии корректировки, согласования и утверждения. Строительные работы, видимо, начнутся уже во втором квартале и будут завершены до конца года. Это станет неплохим подарком видзовчанам к 80-летию образования Браславского района и 590-й годовщине основания Видз.

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