19-летний житель Витебска будет осужден за кражу, мошенничество и незаконный оборот психотропов. Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщила прокуратура Витебской области.

В июле прошлого года молодой человек уговорил подругу взять для него в рассрочку мобильный телефон Samsung, чья стоимость составляет 688 рублей. Обвиняемый обещал потерпевшей ежемесячно вносить необходимые платежи, однако после получения гаджета о своих словах забыл, оставив подругу с долговым обязательством.

Также он похитил из кошелька друга 100 рублей, а из сумки знакомой девушки – наушники Apple за 72 рубля. Юноша был задержан правоохранителями, когда в качестве курьера интернет-магазина должен был передать покупателю дозу психотропных веществ.

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