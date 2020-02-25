14-летний школьник обокрал учителя физкультуры в Полоцке решив, что он богат.

История, которая привлекла внимание СМИ, произошла в одной из полоцких школ. Один посетитель тренажерного зала обокрал другого. Такой интерес полоцкая кража вызван участниками преступления, потерпевшим оказался 28-летний учитель физкультуры, а подозреваемым – 14-летний восьмиклассник.

Между собой полочане были знакомы лишь наглядно – ходили заниматься спортом в один зал. Там школьник и обратил внимание на старшего одногорожанина – тот хорошо одевался и ездил на классном автомобиле. Решив, что мужчина богат, несовершеннолетний решил его обворовать.

– Сначала парень рассказал о своей задумке товарищам в надежде на их помощь, однако, когда те отказали, пошел на преступление сам. Не дожидаясь окончания тренировки, он ушел в раздевалку и из кармана куртки подозреваемого похитил кошелек. Добыча оказалось не впечатляющей – 30 долларов и две банковские карты. Деньги подозреваемый забрал, а все остальное выбросил, – рассказали в Полоцком РОВД.

Установить личность злоумышленника сыщики смогли весьма оперативно после опроса потерпевшего и посетителей зала. Школьник даже не успел потратить украденные деньги. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Краже».

Отмечается, что ранее подростка к уголовной ответственности не привлекали.

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