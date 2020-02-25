Задержали братьев, которые выращивали коноплю в Поставском районе

Сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД Минска задержали с поличным двух братьев, которые занимались распространением марихуаны.

Братьев 23 и 27 лет задержали с поличным в момент продажи наркотиков. У покупателя правоохранители обнаружили пять свертков с веществом растительного происхождения, которое в последующем было направлено на экспертизу в ГКСЭ Республики Беларусь. Согласно заключению эксперта, изъятым веществом является марихуана.

«Дома у братьев оперативники обнаружили специально приспособленное помещение с технологическим оборудованием для выращивания марихуаны, в котором хранилось более 85 граммов высушенного наркотика. В одной из комнат также хранились 5 таблеток MDMA, 15 «марок» ЛСД, 1 грамм мефедрона, два куста растения рода каннабис, изоляционная фольга, лампа дневного света, резиновые перчатки, блок питания и бутылки с удобрениями», — рассказала подробности дела официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Задержанные рассказали, что у них в деревне растет еще один куст конопли, а также спрятаны приспособления для выращивания марихуаны. Во время осмотра указанного дома в Поставском районе Витебской области сотрудники милиции обнаружили и изъяли куст конопли, деревянный ящик, лампу дневного света, кулер, изоляционную фольгу, блок питания, бутылку с удобрениями и грунт.

Ранее молодые люди не привлекались к уголовной ответственности. Материалы проверки по данному случаю переданы в Следственный комитет, где действиям минчан дадут правовую оценку, сообщает sb.by.

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