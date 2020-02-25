В Новополоцке задержали двух водителей такси, которые занимались незаконным оборотом наркотиков

24 февраля в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Новополоцкого ГОВД в подъезде одного из домов по улице Еронько в Новополоцке по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны два водителя такси. В ходе осмотра было обнаружено и изъято вещество массой 1,95 грамма, которое по результатам заключения эксперта является особо опасным наркотическим веществом – «Альфа-PVP».

В отношении новополочан 1987 и 1988 года рождения следователями возбуждено уголовное дело. Данные лица задержаны. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению канала поставки наркотика.

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