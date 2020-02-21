Наркодилер избил водителя маршрутки за то, что тот его не «подобрал»

Жителя Витебского района, занимавшийся хранением и сбытом наркотиков, «погорел» на глупости. Мужчина решил «проучить» водителя маршрутного такси за то, что тот его не подобрал.

Витебским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о хулиганстве и незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

По данным следствия, вечером 4 декабря 2019 года 43-летний мужчина возвращался домой из Витебска в одну из деревень Витебского района. Когда он находился на автобусной остановке, маршрутное такси, на котором он планировал уехать из города, проехало мимо, так как этого остановочного пункта не было в маршруте.

Мужчина разозлился на водителя, потому что тот не остановился, в связи с чем вызвал такси, на котором обогнал маршрутку и ждал ее на другой остановке. Когда она подъехала, мужчина вошел в салон и ударил водителя по лицу, а затем вышел из автомобиля. Водитель позвонил в милицию и сообщил о произошедшем.

Личность подозреваемого оперативно установлена и он был задержан сотрудниками милиции. Витебским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». В ходе допроса он пояснил, что причиной данного поступка стали злость и обида на водителя, так как он не остановился, сообщает СК.

Помимо этого, в ходе проведения обыска по месту жительства при личном присутствии подозреваемого была обнаружена марихуана массой более трех граммов.

Следователи допросили потерпевшего, обвиняемого и свидетелей. Проведена проверка показаний на месте, очная ставка, осмотрены предметы, признанные вещественными доказательствами, собран характеризующий материал, заключения экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 328 (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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