Президент подписал указ о развитии АПК в Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля подписал указ №70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области», сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В целях наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции и загрузки производственных мощностей Витебскому облисполкому предоставлено право по согласованию с Советом Министров формировать сырьевые зоны и агропромышленные объединения с участием организаций, осуществляющих деятельность по переработке и производству сельскохозяйственной продукции. Организации, включенные в сырьевую зону, будут проводить единую производственную, финансовую учетную политику.

В указе предусмотрены механизмы урегулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования Витебской области (реструктуризация обязательств между предприятиями и их кредиторами).

Кроме того, документ содержит меры, направленные на закрепление кадров на селе, в том числе поддержку молодых специалистов.

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