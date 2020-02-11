Первый мусоровоз разработан в Витебске

Компания «Витебские подъемники» освоила выпуск коммунальной спецтехники. Предприятие выпустило первую опытную модель мусоровоза.

Машина относится к разряду импортозамещающей продукции, так как произведена с нулевого цикла и на 70% состоит из белорусского сырья, сообщает Белта.

При создании новой спецтехники был учтен передовой опыт лучших производителей данной продукции. Так, опытный образец мусоровоза с задней загрузкой и полезным объемом кузова 19 куб.м на базовом шасси МАЗ-5340 предназначен для перевозки 7,5 т отходов. Мусоровоз белорусского производства оснащен автоматически выдвигающимися задними ступеньками для работников, а также новыми камерами заднего вида, которые позволяют безопасно маневрировать в стесненных условиях. Кроме того, мусоровоз имеет дополнительные задние фонари для освещения рабочей зоны. Также машина выполняет автоматический цикл прессования отходов.

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