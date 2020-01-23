Мусоросортировочный завод в Витебске запустят в апреле

В районе действующего полигона твердых бытовых отходов в Витебске в апреле этого года планируют ввести в эксплуатацию мусоросортировочный завод, сообщили в главном управлении ЖКХ Витебского облисполкома. Там отметили, что Витебск — единственный областной центр Беларуси, где нет подобного завода. С инициативой возведения завода по сортировке мусора выступило Министерство ЖКХ.

Мощности первого мусоросортировочного завода позволят сортировать до 100 тысяч тонн отходов ежегодно.

Здание завода возводится за счет государственного оператора вторичных материальных ресурсов.

В Витебском ЖКХ отметили, что из областного центра ежегодно вывозят 748 тысяч кубических метров отходов. «В Витебске 450 контейнерных площадок. В прошлом году провели ремонт 42, в этом продолжим приводить их в порядок с последующей установкой евроконтейнеров», — добавили на предприятии.

Для более качественной сортировки отходов в Витебской области продолжают работу по завариванию мусоропроводов. В регионе пять населенных пунктов, где есть дома с мусорными шахтами: Орша, Полоцк, Витебск, Новополоцк и Новолукомль, сообщает Белта. В Орше уже заварили все мусоропроводы, где это было возможно. В Витебске в 2019-м заварили только две мусорных шахты, потому что жильцы выступают против консервации мусоропроводов.