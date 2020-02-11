Куриные лапки из Витебска завоевали Китай

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» начала год с внедрения в производство новых видов продукции линейки премиум. Большой спрос на продукцию фабрики наблюдается в Китае.

По словам заместителя генерального директора птицефабрики Натальи Барковской, в линейке продукции появились колбасные изделия премиум-класса, состоящие только из цельного мяса. Теперь потребители могут получить полную информацию о том, какая часть тушки использована при изготовлении того или иного вида продукции. Соответствующие надписи появились на этикетках продукции.

Наталья Барковская также отметила, что в 2020 году планируется выйти на 100-процентную переработку мяса кур, цитируют слова заместителя генерального директора фабрики «Витебские вести». Большие усилия предпринимаются, чтобы продукция была вкусной, качественной, безопасной, соответствовала международным стандартам и нормам здорового питания, отметили на предприятии.

Исключительно важное направление деятельности Витебской птицефабрики – это экспорт. С выходом на китайский рынок куриные лапки стали продукцией, которая устойчиво генерирует валютную выручку. Раньше куриные лапки даже не рассматривались как потребительский продукт.

– Китайские партнеры, с которым стали работать год назад, учат нас своей потребительской культуре, – заметила Наталья Барковская. – У покупателей Поднебесной повышенным спросом пользуются не окорочка или грудка, а куриные лапки. Поначалу недо­умевали, почему? Оказывается, именно в этой части цыплят-бройлеров наибольшее содержание коллагена, который необходим организму для сохранения эластичности суставов, укрепления кровеносных сосудов, здоровья волос и гладкости кожи.

Что такое куриные лапки теперь могут узнать посетители фабричной столовой. Два раза в неделю здесь готовят куриные лапки по китайскому рецепту со специями, лимоном, имбирем и медом.

Непопулярна ранее продукция теперь приносит Витебской бройлерной фабрике хороший доход. Так в 2019 году в Китай было поставлено товара на 6,5 млн. Всего экспортная выручка предприятия за год превысила 12 млн долларов. Продукцию птицефабрики покупают также Казахстане, Киргизии и Азербайджане. Сейчас стоит задача в расширении рынков сбыта.

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