Китайский рынок открылся для Витебской птицефабрики и еще 14 производителей белорусской мясной продукции

Завершена аккредитация 14 производителей белорусской мясной продукции для поставок в Китай, ​​​​​соответствующий реестр размещен на официальном сайте ГТУ КНР 7 января.



Это 11 производителей говядины (среди них Гомельский, Брестский, Жлобинский, Гродненский, Пинский и Волковыский, Слонимский мясокомбинаты, предприятия «Брестские традиции», «Вахавяк Плюс», «Мирон») и 3 производителя мяса курицы. Дополнительно для пяти производителей курицы расширен ассортимент продукции, допущенной к экспорту в КНР, включая кончики крыльев, куриные лапки и субпродукты. В частности, такое право предоставлено Витебской птицефабрике, птицефабрике «Дружбе», «Серволюкс Агро», «Смолевичи бройлер» и агрокомбинату «Дзержинский».



Товарооборот Беларуси с Китаем за девять месяцев 2019 года вырос на 40% — до 3,7 млрд долларов. Причем экспорт белорусской продукции вырос в 1,7 раза — до 570 млн долларов, а поставки сельхозпродукции в Китай увеличились на 54% — до 80 млн долларов, во многом за счет увеличения поставок мясной продукции.

На данный момент более 50 предприятий из Беларуси аккредитованы на право поставок продовольствия в Китай.