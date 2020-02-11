Министерство связи выпускает в обращение памятный штемпель к 100-летию УНОВИС

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться 14 февраля 2020 года для проведения специального памятного гашения, посвященного 100-летию художественного объединения «УНОВИС», сообщили в РУП «Белпочта».

Место гашения — отделение почтовой связи № 15 Витебска по адресу пр Московский 10.

УНОВИС (Утвердители нового искусства) — творческое объединение, существовавшее в 1920-1923 годах. Создано в Витебском народном художественном училище. Развивало идеи супрематизма, основоположником которого являлся Казимир Малевич.

В состав УНОВИСа входили: Моисей Векслер, Эфраим Волхонский, Иван Гаврис, Эмма Гурович, Вера Ермолаева, Лев Зевин, Исаак Зельдин, Наталья Иванова, Моисей Кунин, Моисей Лерман, Лазарь Лисицкий, Евгения Магарил, Казимир Малевич, Георгий Носков, Ефим Рояк, Николай Суетин, Лазарь Хидекель, Илья Чашник, Иван Червинка, Лев Юдин, Давид Якерсон и др.

К этому событию РУП «Белпочта» подготовило художественный маркированный конверт с литерной маркой «А».

Номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Республики Беларусь.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Национальным художественным музеем Республики Беларусь.

Дизайн конверта Е.Медведь. Заказ конверта № 12972-2019. Тираж 20 тыс.

В музее ВНХУ открылась выставка, посвященная творчеству Давида Якерсона из УНОВИС

Супрематизм – искусство будущего! 100 лет УНОВИС

Опубликована программа Международной конференции, посвящённой 100-летию создания УНОВИС

Как в Витебске отпразднуют 100-летний юбилей прославившего город УНОВИСа