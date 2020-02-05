В Витебской области в этом году планируется заменить 65 км теплосетей

В Витебской области в 2020 году планируется заменить 65 км теплосетей. Об этом сообщили в управлении коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно планам на текущий год, сообщает Белта, в Гомельской области необходимо заменить 114 км теплосетей, в Брестской — 92 км теплосетей, Гродненской — 83 км, Могилевской — 93 км, Минской — 125 км. В столице Беларуси запланирована замена 54 км тепловых сетей.

Всего же в ЖКХ Беларуси планируется осуществить замену 626 км тепловых сетей, которые, по мнению специалистов, имеют неудовлетворительные теплотехнические характеристики либо срок их эксплуатации подошел к концу.

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