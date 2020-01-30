Витебские энергетики чинили теплотрассу всю ночь

В ночь с 29 на 30 января в Витебске проводился срочный ремонт участка теплотрассы возле улицы Воинов-Интернационалистов напротив областной больницы. Для проведения ремонта энергетикам пришлось отключить от теплоснабжения и горячей воды несколько десятков домов.

Вынужденный ремонт был вызван дефектом в трубопроводе. Был принято решение устранить дефект пока стоит теплая погода.

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Претензии по ЖКХ, освещению, транспорту и строительству. Шерстнев считает, что прослойку между человеком и властью надо разворошить