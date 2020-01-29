Полсотни домов в Витебске останутся без отопления и горячей воды на сутки

Из-за аварии возникла необходимость выполнения срочных работ для устранения аварийной ситуации на участке тепловой сети в Витебске по улице Воинов-Интернационалистов. В этих домах временно с 23:00 29 января до 22:00 30 января будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление, сообщили в РУП «Витебскэнерго».

Приводим перечень домов, которые оказались под ударом «техногенной стихии»:

— жилые дома и здания по проспекту Победы: № 23 д (магазин), 25 а (детский сад № 103), 25-2, 25-3, 27, 27-1, 27-2, 29, 29 а (гимназия № 7), 29-2, 29-3, 29-4, 29-5, 31, 31-1, 31-2, 33, 35, 37, 37-1, 41, 41-1, 43, 43-1, 45, 45-1, 47, 49;

— жилые дома и здания по улице Воинов-Интернационалистов: № 5, 7, 11 а (магазин), 11, 13, 15, 19, 23, 25, 37 а, 27, 29, 30, 30-1, 30-2;

— жилые дома и здания по улице Чкалова: № 44, 44-1, 48, 50 (магазин), 50-1, 50-2, 50-4, 52, 52-1, 52-2, 52-3, 54-1, 56, 56-4.

РУП «Витебскэнерго» приняты все необходимые меры для устранения аварийной ситуации в максимально возможные короткие сроки. Начало ремонтных работ запланировано на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей домов, подлежащих отключению.

Организация «Витебскэнерго» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.