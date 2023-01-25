Как правильно выбрать генератор?

Наличие резервного источника электроэнергии, для работы самых необходимых для жизни электроприборов, всегда было актуально. Однако, во время, когда энергетическая система страны имеет критические повреждения, этот вопрос стоит как никогда остро. Однако, определиться с нужной моделью электрогенератора бывает весьма сложно, особенно, когда рынок настолько разнообразен, что можно запутаться. Попробуем разобраться в самых важных технических характеристиках и нюансах подбора данного источника электроэнергии.

Особенности выбора генератора электрического тока

В первую очередь необходимо определиться с типом топлива, на котором работает генератор. Им может служить:

бензин;

дизельное топливо;

сжиженный или природный газ.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Например, бензиновые модели генераторов, которые чаще всего применяются, как резервный источник напряжения в быту, имеют ряд преимуществ:

небольшие размеры и вес; минимальные затраты на обслуживание; невысокая стоимость и доступность ремонта; бензин можно купить заранее, у него нет сезонности, отличие от ДТ; легкий запуск в мороз; низкая стоимость.

Из недостатков можно выделить лишь сравнительно небольшой моторесурс, а также невозможность беспрерывной работы — больше 7-8 часов. Однако, для решения бытовых задач его вполне хватает, переплачивать нерационально.

Дизельные генераторы имеют довольно неплохие эксплуатационные характеристики, но при этом их стоимость, шумность и вес значительно выше, чем у бензиновых моделей. Газовые генераторы у нас в стране слабо приживаются, а всё из-за сложности подключения их магистрали природного газа и в особенностях хранения сжиженного газа (пропана).

Однофазный или трехфазный генератор: что выбрать?

Второй, очень важный аспект подбора электрогенераторов, это выходное напряжение, которое может быть двух типов:

Однофазное, величиной 220 Вольт; Трехфазное — 380 Вольт.

Этот параметр стоит выбирать в соответствии с номинальной величиной и типом напряжения ваших электроприборов. В продаже можно найти универсальную модель, поэтому, если тип нагрузки генератора неизвестен, или же у него не будет постоянного места установки, то рекомендуется покупать именно устройство, генерирующие как 220, так и 380 В.

Тип запуска

Еще одним важным моментом, на который стоит обратить внимание-это тип запуска. Он может быть: ручным или электрическим. Ручной пусковой механизм довольно простой и надёжный, но при этом требует физических усилий и не может быть использован в реализации автоматического запуска генератора, сразу при исчезновении сетевого напряжения или снижения его качества. Для стартерных моделей необходим дополнительный источник энергии, приводящий его в движение, им служит аккумуляторная батарея.

Мощность генератора

Мощность — самый важный параметр, для безаварийной и устойчивой работы электрогенератора. Его рассчитывают исходя из потребляемой мощности всех электроприборов, которая суммируется. К полученной цифре нужно добавить 30%, чтобы получить примерную расчетную мощность вашего будущего источника электрического тока.

Дополнительные функции

И последнее по счету, но не по важности — это дополнительные функции, среди которых можно выделить самые популярные и реально полезные:

режим сварочного аппарата;

механизм контроля за температурой приводного мотора;

элементы контроля за величиной напряжения и тока;

функция AVR — поддерживающая нужную величину напряжения, даже при изменении оборотов двигателя.

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