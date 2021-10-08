Наталью Кочанову не переизбрали на новый срок. Она больше не глава наблюдательного совета «Нафтана»

По информации «Нафтана», наблюдательный совет «Нафтана» предприятия теперь возглавляет первый заместитель Министра финансов Дмитрий Кийко. Об этом сообщает официальный сайт предприятия.

24 сентября состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нафтан», на котором решили досрочно прекратить полномочия членов предыдущего наблюдательного совета и избрать новый состав.

А уже спустя всего две недели, 7 октября, на самом первом заседании нового состава наблюдательного совета его председателем определен Дмитрий Кийко.

Напомним, что с 2019 года этоту должность занимала Наталья Кочанова.

А вот так выглядит новый состав наблюдательного совета ОАО «Нафтан»:

Представитель государства: Юрий Чеботарь – первый заместитель министра экономики Беларуси.

Члены наблюдательного совета: Сергей Алтухов, заместитель генерального директора (по производству) ОАО «Нафтан»; Александр Бехунов, начальник отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг ОАО «Нафтан»; Надежда Глухова, заместитель начальника управления экономики и финансов ОАО «Нафтан»; Ирина Захаревич, начальник отдела кадров ОАО «Нафтан»; Игорь Паньков, заместитель главного бухгалтера (по учету краткосрочных активов) ОАО «Нафтан»; Ирина Прудникова, начальник договорно-правового отдела ОАО «Нафтан»; Николай Юшкевич, заместитель директора (по производству) завода «Полимир» ОАО «Нафтан».

Наблюдательный совет завода действует с 2002 года. В его состав входят 10 человек.