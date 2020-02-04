Верхнедвинский маслосырзавод купит российских тракторов на 1,2 миллиона долларов?

Тендер на приобретение в лизинг российский энергонасыщенных тракторов «Кировец К-742 Стандарт» или их аналогов объявило ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод».

Всего «Верхнедвинский маслосырзавод» собирается купить семь мощных тракторов, общей стоимостью 2.627.100 белорусских рублей. Техника закупается из собственных средств открытого акционерного общества, поставить трактора должны до 25 мая, сообщает издание ННВ.

Согласно данным производителя, двигатель этого трактора способен развивать мощность 420 лошадиных сил. Трактор относится к 8-му тяговому классу, его максимальное тяговое усилие — 8000 кгс.

Следует отметить, что в Беларуси производится аналогичная техника. Так, на сайте МТЗ в качестве новинки представлен трактор «Беларус-4522», который также относится 8-му тяговому класса, а благодаря двигателю «Caterpillar C13» имеет большую мощность — 466 лошадиных сил, отмечает издание ННВ.

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