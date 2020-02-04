В Полоцке пропало электричество из-за крупной аварии на кабельных линиях

В Полоцке произошло отключение электричества произошло в 13-33. Было повреждено две кабельных линии мощностью 10 кВ. Потребители получили СМС-уведомления о произошедшей ситуации. Аварийная бригада энергетиков оперативно включила всех потребителей по резервным связям.

Аварийно-выездная бригада Полоцкого городского района электрических сетей филиала «Полоцкие электрические сети» продолжала работу по отысканию мест повреждения, сообщили в Витебскэнерго. Из-за закрытого на реконструкцию моста через Двину восстановление электроснабжения было затруднено, так как поврежденные участки кабельных линий располагаются в разных частях города, разделенных рекой.

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