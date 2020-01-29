В Витебской области коров выгнали на пастбище в январе. Неужели правда?

Фото размещенное в телеграм-канала «ЧП Беларусь» подтверждает, что наш человек всегда найдет выход из сложившегося положения. В ситуации, в которой находится АПК области, нужно использовать все возможные варианты исправления ситуации. Без деловой инициативы и изобретательности никак не обойтись.
Пока зима не вступила в свои права, кто-то очень прозорливый решил воспользоваться случаем и выгнать коров на поле, чтобы они могли «подкрепиться» прошлогодней травой. А что? Это интересный способ сэкономить на кормах. Войдет ли это в повседневную практику всех колхозов или неожиданно придет зима и разобьет вдребезги все надежды витебских аграриев.
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