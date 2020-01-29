Расшевелить Витебскую область призвал Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доработать указ, который должен поспособствовать развитию агропромышленного комплекса Витебской области. Такую задачу он поставил, подводя итоги совещания о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК региона.

Президент дал краткую и ёмкую характеристику уровня развития АПК в регионах Беларуси и обрисовал перспективы будущего.

«Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской — бог велел [развиваться], остальные более или менее работают».