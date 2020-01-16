Жена отправила мошенникам 1150 долларов с карточки мужа

Жительница Полоцка попалась на классический трюк интернет-мошенников, оставив без кругленькой суммы собственного мужа.

Недавно в социальной сети полочанке пришло сообщение от подруги с просьбой помочь с покупкой обуви. В ответ наивная приятельница ответила, что средства есть на карточке мужа. Не долго думая, женщина отравила фото с реквизитами карты. Со счета супруга вскоре было списано под 2282 рублей (что эквивалентно 1150 долларам США). Потерпевший обратился в милицию, рассказали в УВД Витебского облисполкома. В УВД также напомнили, что номера, реквизиты карт, ПИН- и CVV-коды, сеансовые одноразовые пароли, приходящие в смс-рассылке, ни в коем случае нельзя сообщать кому бы то ни было. Как и пересылать фото с номерами и паролями карт в интернете.

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