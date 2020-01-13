Витебские мошенники обманным путем списывали деньги у доверчивых граждан

Арина Богданова
Витебская область, Криминал

Двое молодых людей из Витебской области продавали несуществующую виртуальную валюту с фейковых аккаунтов, сообщает БелТА.

Парни 2001 года рождения предлагали людям, так называемые, «голоса» (виртуальную валюту) по сниженной цене. После того, как мошенники заполучали реквизиты мобильных номеров, а также  коды клиентов, они списывали с баланса сим-карт деньги.

Конечно, люди взамен не получали обещанных голосов. На сегодня известно, что постардали 49 человек со всей Беларуси. Общая сумма ущерба составила Br1,5 тыс.

Сообщается, что установлены подозреваемые.



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