В Витебске обновили дорожное покрытие на улице Максима Горького — отремонтировано свыше 13 тысяч квадратных метров

В Витебске завершён капитальный ремонт дорожного полотна на одном из ключевых городских маршрутов — улице Максима Горького. Обновление асфальта прошло на участке между улицами Академика Павлова и Новолуческой, где до последнего времени покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии.

Работы выполнил филиал ДСУ № 3 ОАО «ДСТ № 1 г. Витебска». Общая площадь обновлённого дорожного полотна составила 13 446 квадратных метров. Специалисты заменили не только верхний слой асфальта, но и укрепили основание, провели выравнивание, а также обновили дорожную разметку. Восстановление было выполнено в установленные сроки и без серьёзных ограничений для движения.

Новое покрытие должно существенно повысить комфорт и безопасность как для водителей, так и для пешеходов. Особое внимание уделялось устойчивости асфальта к сезонным колебаниям температуры и воздействию влаги — что особенно актуально в условиях белорусского климата. Благодаря использованию современных дорожных смесей и технологий укладки ожидается, что покрытие прослужит значительно дольше без необходимости частых ремонтов.

На улице Горького проходят маршруты сразу нескольких автобусов и троллейбусов. Ранее водители и пассажиры жаловались на неровности дороги, вибрации и ухудшение плавности хода. С обновлённым покрытием транспортные средства смогут двигаться более плавно, снижая уровень шума и повышая комфорт для пассажиров.

Кроме того, улучшение дорожной инфраструктуры положительно скажется на работе служб экстренного реагирования и такси, а также создаст благоприятные условия для велосипедистов и владельцев электросамокатов, всё чаще использующих магистральные улицы города.

Городские власти сообщили, что в ближайшие месяцы планируется продолжение благоустройства прилегающей территории. В частности, речь идёт о ремонте тротуаров, установке новых бордюров и модернизации уличного освещения. Эти меры позволят создать полноценную комфортную среду как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Также рассматривается возможность установки дополнительных пешеходных переходов с понижением бордюров для людей с ограниченными возможностями, а также расширение зоны озеленения.

Ремонт улицы Максима Горького — лишь часть масштабной городской программы по обновлению дорог и модернизации инфраструктуры. В 2025 году в Витебске запланирован ремонт более 25 километров дорог, включая как центральные улицы, так и магистрали в спальных районах.