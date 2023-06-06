В Полоцком районе закрывается на ремонт мост через реку Туржец. Транспорт пустят по объездным дорогам

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Работы по реконструкции автомагистрали Р46 на участке Сорочино – Полоцк выходят на новый этап. Строители будут приступать к основным работам. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту через реку Туржец.

Теперь проезд будет осуществляться по объездным дорогам: через деревни Емельяники, Святица.

Ориентировочно мост планируется ремонтировать 3 месяца. ГАИ сообщает, что “гражданам необходимо с пониманием отнестись ко временным неудобствам”.

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ГАИ Емельяники Полоцк Святица Сорочино Туржец
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