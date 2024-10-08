Руководителя учреждения культуры в Новополоцке будут судить за многолетнее получение взяток и хищение средств

Кроме того, с октября 2022 по февраль 2023 года руководитель дважды присвоила деньги учреждения и профсоюзной организации на сумму 1700 рублей. Она заключила договоры с индивидуальным предпринимателем на проведение мероприятий, заведомо зная, что услуги не будут оказаны, и часть средств присвоила себе.

Расследование проводилось отделом по расследованию преступлений в сфере коррупции и организованной преступности Следственного комитета Витебской области. Прокуратура, изучив материалы дела, признала обвинение обоснованным и согласилась с квалификацией преступлений по статьям 210 и 430 Уголовного кодекса, касающимся хищения и получения взяток.

Мера пресечения для обвиняемой — заключение под стражу — оставлена без изменений.