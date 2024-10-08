Руководителя учреждения культуры в Новополоцке будут судить за многолетнее получение взяток и хищение средств

В Новополоцке передано в суд уголовное дело в отношении руководителя одного из местных учреждений культуры, обвиняемого в коррупции. По данным следствия, женщина с февраля 2014 года по февраль 2024 года, злоупотребляя своим служебным положением, систематически получала взятки от представителей коммерческих организаций. Сумма взяток составила более 7500 рублей, за что она помогала организовывать концерты, спектакли и другие мероприятия на базе учреждения, а также содействовала в оплате этих услуг.
Новости рубрики
В Витебской области за 9 месяцев 2024 года значительно выросло число детской смертности и уровень безопасности
С начала 2024 года в Витебской области зарегистрировано
07
В Витебске скоро откроется фирменный магазин стекольного
020
В понедельник, 23 сентября, в Витебске временно отключат
010
В результате стрельбы в головном офисе Wildberries
07