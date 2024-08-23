Александр Субботин утвердил новые назначения на руководящие должности в Витебской области

В рамках обновления управленческих структур в Витебской области, Александр Субботин дал согласие на ряд ключевых назначений. Новые назначения затронули как государственные, так и коммерческие сферы.
Так, Александр Субботин утвердил назначения на ключевые руководящие должности:
- Валентин Чумяный стал директором КУП по содержанию коммунального хозяйства “Оршакомхоз”.
- Александру Королю поручено руководство учреждением “Государственный архив Витебской области”.
- Александр Бородий возглавил унитарное полиграфическое предприятие “Витебская областная типография”.
- Алексей Богачев занял пост заместителя начальника главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома.