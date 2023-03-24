Глава Витебщины Александр Субботин похвастался перед студентками беларуским смартфоном

24 марта председатель Витебского облисполкома Александр Субботин пригласил студенток пяти ВУЗов к нему в кабинет на экскурсию, где продемонстрировал им беларуский смартфон, по которому он может связаться с руководителями министерств и ведомств.

— Здесь нет номеров, просто нажимаем на имя и вызов, — пояснил Александр Субботин.

Ранее в 2018 году первый беларуский смартфон для закрытой правительственной связи продемонстрировал тогдашний глава КГБ Валерий Вакульчик.

По его словам, аппарат позволяет обеспечить высокую защищенность информации, а при попытке вскрытия самоуничтожается. Смартфон состоит из трех частей: микрофон, криптомодуль (представляет собой шифр-аппаратуру, это система шифрования и дешифрования) и процессор.