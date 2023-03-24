Глава Витебщины Александр Субботин похвастался перед студентками беларуским смартфоном

Витебск
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24 марта председатель Витебского облисполкома Александр Субботин пригласил студенток пяти ВУЗов к нему в кабинет на экскурсию, где продемонстрировал им беларуский смартфон, по которому он может связаться с руководителями министерств и ведомств.

— Здесь нет номеров, просто нажимаем на имя и вызов, — пояснил Александр Субботин.

Ранее в 2018 году первый беларуский смартфон для закрытой правительственной связи продемонстрировал тогдашний глава КГБ Валерий Вакульчик.

Глава Витебщины Александр Субботин похвастался перед студентками беларуским смартфоном

По его словам, аппарат позволяет обеспечить высокую защищенность информации, а при попытке вскрытия самоуничтожается. Смартфон состоит из трех частей: микрофон, криптомодуль (представляет собой шифр-аппаратуру, это система шифрования и дешифрования) и процессор.

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Александр Субботин витебщина
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