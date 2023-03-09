Субботин подписал соглашение о сотрудничестве с оккупационными властями Крыма

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин во время рабочего визита в Москву подписал соглашения с так называемым «Советом Министров Республики Крым».

Стороны договорились о создании рабочих органов по линии исполнительной власти, также была согласована подготовка плана реализации соглашения на 2023-2025 годы, пишет телеграм-канал Витебского облисполкома.

Оккупационные «власти» Крыма заявили, что соглашение предусматривает торгово-экономическое сотрудничество с Витебской областью, а также пригласили беларуские предприятия к работе на аннексированном полуострове.