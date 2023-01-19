Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин с рабочим визитом посетил Новополоцк, где ознакомился с результатами работы и перспективами развития ОАО «Нафтан» и ОАО «Измеритель».

По итогам встречи с руководителями предприятий он отметил, что ОАО «Нафтан» традиционно был лидером в нашем регионе и от его эффективной работы зависела экономика всей области.

— К сожалению, не все зависит от самого предприятия. Все мы видим, что происходит: введенное эмбарго, санкционное давление, нарушение и разрыв логистических цепочек и сильная волатильность цен на нефть и нефтепродукты. В это сложное время приходится лавировать между проблемами и оперативно находить решения, — заявил глава области. — У ОАО «Нафтан» это получается. За прошлый год предприятие сработало с достаточно большим приростом. В перспективе завод будет выходить на более глубокую переработку нефти. Брать направление больше на нефтехимию, а не на топливное сырье.

Также Александр Субботин посетил производственные корпуса завода ОАО «Измеритель», где ознакомился с потенциалом будущего технопарка.