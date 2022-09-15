В Новополоцке на базе завода «Измеритель» планируют создать индустриальный парк. Это позволит наладить производство комплектующих, поставки которых прекратились из западных стран в связи с санкционной политикой. Такими планами поделилась заместитель председателя облисполкома Анжелика Никитина.

По ее словам, облисполком готов подставить плечо в части формирования этой структуры за счет средств бюджета. К работе будущей индустриальной площадки планируют привлечь нефтехимический кластер, технопарк, отраслевую лабораторию ПГУ и не только.

Отметим, что «Измеритель» на сегодняшний день работает рентабельно, но обладает избыточной территорией и площадью. До 70% заводских помещений – 140 тысяч квадратных метров не используются по назначению.