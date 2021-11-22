Приборостроительное предприятие в Новополоцке готово создать на своих площадях технопарк

Витебская область
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Инновационный промышленный технопарк на своих площадях намерено создать новополоцкое предприятие ОАО «Измеритель». Такими планами  поделился директор завода Виталий Смаргунов.

По его словам, завод занимает 13 га земли и имеет 110 тыс. кв.м помещений. Половина пространства используется предприятием, но неэффективно. Сегодня такие пространства одному предприятию не нужны.

— Есть еще производственная площадка в деревне Ксты и три 12-этажных общежития. В свое время это было рассчитано на 11 тыс. работников. Сейчас у нас работает 380 человек, чисто физически не можем содержать все в надлежащем виде. В 2022 году планируем осваивать новое направление, что вовлечет в хозоборот порядка 5 тыс. кв.м помещений, но большой роли это не сыграет, — приводит БелТА слова Виталия Смаргунова.

Сейчас ОАО «Измеритель» производит в основном тракторную электронику. Основные ее потребители Минский и Петербургский тракторные заводы. Кроме того, небольшие объемы продукции металлические каркасы для корпусной мебели начали поставлять для IKEA.

Ожидается, что «Измеритель» по итогам года сработает с чистой прибылью в Br1,1 млн и рентабельностью на уровне 7,5%. Скоро на предприятии запустят участок с новым оборудованием, которое позволит автоматизировать процесс пайки деталей. Также завод планирует увеличивать число сотрудников.

​SPLIT-счетчики стали устанавливать в Витебской области

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