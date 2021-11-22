Приборостроительное предприятие в Новополоцке готово создать на своих площадях технопарк

Инновационный промышленный технопарк на своих площадях намерено создать новополоцкое предприятие ОАО «Измеритель». Такими планами поделился директор завода Виталий Смаргунов.

По его словам, завод занимает 13 га земли и имеет 110 тыс. кв.м помещений. Половина пространства используется предприятием, но неэффективно. Сегодня такие пространства одному предприятию не нужны.

— Есть еще производственная площадка в деревне Ксты и три 12-этажных общежития. В свое время это было рассчитано на 11 тыс. работников. Сейчас у нас работает 380 человек, чисто физически не можем содержать все в надлежащем виде. В 2022 году планируем осваивать новое направление, что вовлечет в хозоборот порядка 5 тыс. кв.м помещений, но большой роли это не сыграет, — приводит БелТА слова Виталия Смаргунова.

Сейчас ОАО «Измеритель» производит в основном тракторную электронику. Основные ее потребители Минский и Петербургский тракторные заводы. Кроме того, небольшие объемы продукции — металлические каркасы для корпусной мебели — начали поставлять для IKEA.

Ожидается, что «Измеритель» по итогам года сработает с чистой прибылью в Br1,1 млн и рентабельностью на уровне 7,5%. Скоро на предприятии запустят участок с новым оборудованием, которое позволит автоматизировать процесс пайки деталей. Также завод планирует увеличивать число сотрудников.