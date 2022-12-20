 Александр Субботин принял кадровые решения

Витебская область
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Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин согласовал назначения:

  • Юрия Петерсона генеральным директором Витебского ДСК (в настоящее время первый заместитель генерального директора – главный инженер Витебского ДСК);
  • Сергея Петрожицкого генеральным директором предприятия «Витебскмясомолпром» (в настоящее время начальник отдела по региональному развитию продаж Слуцкого мясокомбината).
  • Елены Кучинской директором Витебского колледжа легкой промышленности и технологий (в настоящее время заместитель начальника управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Витебской области по организации исправительного процесса);
  • Олега Костюкова директором сельхозпредприятия «Рубежница» Лиозненского района (в настоящее время заместитель директора по производству данного сельхозпредприятия);
  • Андрея Бенько директором сельхозпредприятия «Рудаково» (в настоящее время заместитель директора предприятия).

Субботин провел ряд кадровых назначений в Витебской области

Александр Субботин Витебская область
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