 Александр Субботин принял кадровые решения

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин согласовал назначения:
- Юрия Петерсона генеральным директором Витебского ДСК (в настоящее время первый заместитель генерального директора – главный инженер Витебского ДСК);
- Сергея Петрожицкого генеральным директором предприятия «Витебскмясомолпром» (в настоящее время начальник отдела по региональному развитию продаж Слуцкого мясокомбината).
- Елены Кучинской директором Витебского колледжа легкой промышленности и технологий (в настоящее время заместитель начальника управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Витебской области по организации исправительного процесса);
- Олега Костюкова директором сельхозпредприятия «Рубежница» Лиозненского района (в настоящее время заместитель директора по производству данного сельхозпредприятия);
- Андрея Бенько директором сельхозпредприятия «Рудаково» (в настоящее время заместитель директора предприятия).