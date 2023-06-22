Глава Витебщины Александр Субботин принял кадровые решения и назначил новых управленцев в Глубокском, Миорском и Чашникском районах.
Согласованы назначения:
Игоря Шияна директором Глубокского комбикормового завода (в настоящее время главный специалист по производству ОАО «Торгуны» Докшицкого района);
Альфреда Квача директором предприятия «Папшули» Миорского района (в настоящее время зоотехник-селекционер этой организации);
Александра Ляха директором предприятия «Кащинское» Чашникского района (в настоящее время заместитель директора по кормопроизводству этой организации);
Александра Медведева директором предприятия «Иванский-Агро» Чашникского района (в настоящее время заместитель директора по производству этой организации).
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