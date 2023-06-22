Глава Витебщины Александр Субботин принял кадровые решения

Главное
Автор Опубликовано

Глава Витебщины Александр Субботин принял кадровые решения и назначил новых управленцев в Глубокском, Миорском и Чашникском районах.

Согласованы назначения:

Игоря Шияна директором Глубокского комбикормового завода (в настоящее время главный специалист по производству ОАО «Торгуны» Докшицкого района);

Альфреда Квача директором предприятия «Папшули» Миорского района (в настоящее время зоотехник-селекционер этой организации);

Александра Ляха директором предприятия «Кащинское» Чашникского района (в настоящее время заместитель директора по кормопроизводству этой организации);

Александра Медведева директором предприятия «Иванский-Агро» Чашникского района (в настоящее время заместитель директора по производству этой организации).

Александр Субботин похвастался перед студентками беларуским смартфоном

Витебская область субботин
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.