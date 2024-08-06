Ребёнок в реанимации после футбольной тренировки в Витебске

Витебск
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Школьник из Витебска получил серьёзные травмы во время тренировки в надувном футбольном манеже. Среди травм — черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и ушиб грудной клетки.

Пострадавший — учащийся отделения футбола учебно-спортивного учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва „Комсомолец“ г. Витебска». Инцидент произошёл в воздухоопорном манеже Витебского центрального спортивного комплекса.

Ребёнок был срочно доставлен в Витебскую областную клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи. В настоящее время он находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии и проходит медикаментозное лечение.

Минздрав сообщил, что в Витебске запланирован республиканский консилиум с участием ведущих нейрохирургов, специалистов по неврологии, анестезиологии и реанимации. На консилиуме будет рассмотрен вопрос о применении современных методик лечения для пострадавшего школьника.

Около часа назад в Витебск выехали специалисты республиканского уровня для участия в консилиуме и оказания необходимой медицинской помощи: детский реаниматолог Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ Владимир Волков и детский нейрохирург из РНПЦ неврологии и нейрохирургии Кевин Фернандо Венегас.

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