В Витебском районе пятилетняя девочка каталась на тюбинге и получила тяжелую травму головы

Витебская область
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Случай тяжелого травмирования ребенка произошел в Витебской области: пятилетняя девочка каталась на тюбинге и получила тяжелую травму головы.

ЧП произошло вечером 9 января в деревне Лужесно. Девочка каталась с горки и во время одного из спусков упала с тюбинга. Ее доставили в Витебскую областную больницу с серьезными травмами головы, ребенок госпитализирован в нейрохирургическое отделение. По предварительной информации, мама была рядом с дочкой во время развлечений на горке.

«Катание на ватрушках является самым опасным и непредсказуемым видом отдыха, — заявляют специалисты медики. — В отличие от санок они способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом они абсолютно неуправляемые и не оборудованы тормозным устройством.

По факту травмирования ребенка милиция проводит проверку.

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Витебская область катание на тюбинге тяжелая травма головы
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