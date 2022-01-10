В Витебском районе пятилетняя девочка каталась на тюбинге и получила тяжелую травму головы

Случай тяжелого травмирования ребенка произошел в Витебской области: пятилетняя девочка каталась на тюбинге и получила тяжелую травму головы.

ЧП произошло вечером 9 января в деревне Лужесно. Девочка каталась с горки и во время одного из спусков упала с тюбинга. Ее доставили в Витебскую областную больницу с серьезными травмами головы, ребенок госпитализирован в нейрохирургическое отделение. По предварительной информации, мама была рядом с дочкой во время развлечений на горке.

«Катание на ватрушках является самым опасным и непредсказуемым видом отдыха, — заявляют специалисты медики. — В отличие от санок они способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом они абсолютно неуправляемые и не оборудованы тормозным устройством.

По факту травмирования ребенка милиция проводит проверку.