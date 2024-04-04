В Витебске горело общежитие государственного завода «Эвистор». Трое детей доставлены в больницу

3 апреля в Витебске загорелось общежитие обанкротившегося госпредприятия ОАО «Эвистор» по улице Лазо.

Возгорание произошло в электрощитовой в коридоре на втором этаже девятиэтажного здания, сообщает МЧС.

Сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек, в том числе 6 детей. Всего было эвакуировано 44 человека, в том числе 13 детей. Трое из спасенных детей доставлены в больницу для обследования.

Напомним, что госпредприятие «Эвистор» было образовано на базе инновационного Витебского завода технологического оборудования электротехнической и приборостроительной промышленности. Из открытых источников известно, что 99,93 % акций завода «Эвистор» находятся в собственности Витебского облисполкома. Власти неоднократно пытались продать акции завода, но по известным причинам инвестировать в госпредприятие никто из частных инвесторов не стал. Само же государство оказалось неспособно развивать легендарный инновационный завод. В результате произошло полное разрушение крупного субъекта хозяйствования. В 2014 году витебский завод «Эвистор» выставил на продажу два производственных корпуса. В 2019 году было ликвидировано производство печатных плат через процедуру банкротства.