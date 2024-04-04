Работник «Нафтана» арестован за комментарии

Репрессии
Автор Опубликовано

Телеграм-канал силовиков сообщил о задержании очередного сотрудника «Нафтана» за комментарии. Они опубликовали видеоролик с “признанием” гражданина.

«Зарегистрирован в экстремистских телеграм-каналах, писал там комментарии, в которых призывал к несанкционированным массовым мероприятиям и методам воздействия на работников милиции. Также я нелестно отозвался о тогдашнем главе ГУБОП Карпенкове Николае Николаевиче», — заставили сказать мужчину на камеру.

Силовики насмехаются над беларуским гражданином, заявляя, что ему «обеспечен отдых на 25 суток».

Читайте также: Осетин Караев назвал беларусов «туповатым и недалеким» народом и призвал силовиков расправляться с несогласными

государственный терроризм репрессии
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.