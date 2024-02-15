В Орше были обнаружены тела четырех детей

Вечером 14 февраля в городе Орша были обнаружены тела четырех детей в возрасте от 1 до 8 лет, указывающие на признаки насильственной смерти.

На данный момент следователи работают на месте происшествия, где обнаружены четыре тела детей без признаков жизни. Уголовное дело было возбуждено, и по предварительной версии Следственного комитета возможно причастна 36-летняя мать.

На месте происшествия активно действуют следователи областного аппарата и сотрудники милиции. С использованием передвижной криминалистической лаборатории и привлечением специалистов Главного криминалистического судебно-экспертного управления проводится осмотр, фиксация и изъятие следов, имеющих значение для расследования. Работу на месте координирует начальник Управления Следственного комитета по Витебской области Александр Гуцко.

Согласно пресс-службе Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь — убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних. Подозреваемая, 36-летняя жительница Орши, уже задержана, и проводятся следственные действия с ее участием. Следственная группа центрального аппарата Следственного комитета направлена на место происшествия для взятия уголовного дела под свое производство.