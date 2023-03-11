За жестокое убийство знакомого жителю Новополоцка грозит до 25 лет тюрьмы

В Новополоцке в своей квартире обнаружен труп 57-летнего предпринимателя. Правоохранители насчитали на теле убитого 27 ножевых ранений.

Нам стало известно, что накануне смерти в понедельник мужчина пригласил в гости 29-летнего местного жителя. Они решили выпить за встречу. Однако, когда гость попросил продолжения банкета, хозяин квартиры ответил отказом, на что молодой человек схватил нож и буквально исполосовал мужчину. После убийства горожанин прихватил с собой деньги и телефон гостеприимного хозяина и ушел.

По дороге он зашел в ломбард, сдал телефон и на вырученные деньги решил похмелиться. Однако привлек внимание наряда милиции. Задержанного привезли в отдел, где он во всем сознался.

Теперь молодой человек в находиться изоляторе. Ему грозит от 8 до 25 лет тюрьмы.