Житель Полоцка приговорен к 14 годам колонии за жестокое убийство

52-летнего жителя Полоцка, жестоко убившего во время ссоры знакомого, приговорили к 14 годам тюрьмы.

Убийство произошло в деревне Валевки в Полоцком районе 25 июля прошлого года. В тот день 52-летний мужчина поссорился со своим знакомым и стал его избивать. Удары злоумышленник наносил руками, ногами и множеством предметов, в том числе, колюще-режущими, но еще убийца стал душить жертву металлическим шнурком. Всего криминалисты насчитали не менее 52 травматических воздействия на теле убитого. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

На суде обвиняемый только частично признал свою вину и отказался от дачи показаний, только добавил, что не хотел убивать знакомого.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 14 годам заключения в колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма. Также в пользу сестры убитого взыскали 20 тысяч беларуских рублей компенсации морального вреда.

Приговор еще может быть опротестован.