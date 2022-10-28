Жестокое убийство: в Глубоком тело убитого мужчины 5 дней пролежало во дворе частного дома

Происшествия
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Жители города Глубокое 14 октября в одном из частных домов обнаружили тело без признаков жизни и сообщили в милицию.

По предварительному следствию было установлено, что вечером 9 октября 36-летний мужчина находился в гостях у своего 59-летнего знакомого. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт. Хозяин дома избил потерпевшего и выпроводил его во двор своего частного дома, где от полученных травм последний скончался.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей и назначили ряд необходимых экспертных исследований.

Действия 59-летнего жителя квалифицированы по п.п.6, 16 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Житель Ушачского района приговорен к 11 годам колонии за убийство

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