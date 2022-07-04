Жестокое убийство в Барани: сын нанес 59 ножевых ранений своей матери

В милицию обратилась жительница Барани, которая сообщила, что, когда пришла в гости к своей 56-летней знакомой, то нашла её труп. На место происшествия выбыли правоохранители Оршанского РУВД.

Милиционеры при помощи судмедэксперта установили, что убийство было совершено с особой жестокостью: на теле жертвы в области груди и шеи были обнаружены почти 60 ножевых ранений.

Менее чем через несколько часов правоохранителям областного УВД и Оршанского РУВД удалось установить подозреваемого в этом преступлении. Им оказался неработающий сын убитой женщины.

По предварительной версии, 28-летний мужчина зашел в дом матери, где между ними возник небольшой спор. После чего, как рассказал подозреваемый, он уже не контролировал свои действия.

После совершения убийства, он забрал с собой несколько ножей, которыми убивал мать и ушел в город. Мужчину задержали сотрудники Оршанского РУВД.

Вскоре были найдены и орудия преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.