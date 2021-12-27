Свидание после знакомства в Сети закончилось для жительницы Полоцка убийством

54-летняя жительница Полоцка на одном из сайтов познакомилась с 51-летним иностранцем и пригласила его в гости. Однако завершилось всё поножовщиной и убийством, а не романтической историей, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Согласно материалам следствия, мужчина приехал к новой знакомой, они вместе выпивали, после чего между ними возник конфликт, в ходе которого гость сначала избил женщину, после чего нанес множественные удары ножом. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он похитил из квартиры имущество на общую сумму более 26,5 тысячи рублей и скрылся с места происшествия.

30 мая об исчезновении женщины в милицию сообщила ее подруга. Труп женщины был обнаружен в квартире.

Через несколько дней после произошедшего мужчину установили и задержали.

Согласно судебно-психиатрической экспертизе, обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Стоит отметить, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности на территории Российской Федерации за убийство и хищение.

По результатам расследования действия иностранца квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.