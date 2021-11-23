Случайное знакомство обернулось смертью для женщины в Витебске

Витебск
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Случайное знакомство обернулось жуткой трагедией для женщины из Витебска. 20 ноября около 20.00 на лестничной площадке в одном из домов по Московскому проспекту в Витебске с телесными повреждениями и сильными ожогами был обнаружен труп неизвестной женщины, сообщает УВД Витебского облисполкома.

По результатам следствия, накануне трагедии женщина и предполагаемый преступник познакомились на улице. Далее общение продолжилось за распитием спиртного на лестничной площадке по месту жительства мужчины.

В какой-то момент между ними вспыхнула словесная ссора и молодой человек поджег потерпевшую, после чего скрылся с места преступления.

Позже 32-летний подозреваемый был задержан при силовой поддержке ОМОН. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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