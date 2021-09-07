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Убийство в Чашникском районе: минчанин выстрелил в знакомого из ружья и позвонил в милицию

Происшествия
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Утром 4 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение от 48-летнего жителя Минска, который сообщил о том, что убил человека в Чашникском районе. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Витебской области.

По данным следствия, 4 сентября мужчина приехал в Чашникский район. Проезжая по деревне, в гараже, на придомовой территории, он увидел своего 43-летнего знакомого и подъехал к нему поговорить. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, в результате которого минчанин выстрелил из ружья в своего оппонента. Родственники потерпевшего, услышав выстрел, выбежали на улицу и принялись оказывать первую медицинскую помощь, однако мужчину спасти не удалось. По дороге в учреждение здравоохранения он скончался.

В отношении 48-летнего жителя Минска возбуждено уголовное дело.

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