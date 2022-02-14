Жителю Витебска за жестокое убийство месячной дочери дали 20 лет колонии

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32-летний мужчина за жестокое убийство месячной дочки и завладение золотыми изделиями жены приговорен к 20 годам колонии, сообщает Генпрокуратура.

Напомним, что жуткая трагедия произошла 26 июля текущего года. Во время ссоры с женой на почве личной неприязни и сомнений в отцовстве мужчина нанес удар ножом в живот дочке. От полученного ранения девочка, которой был всего месяц, умерла.

Далее он избил и нанес несколько ударов ножом супруге, забрал ее украшения стоимостью более 5,8 тыс. рублей и скрылся.

В суде мужчина признал вину частично.

«Он не отрицал, что нанес удар ножом дочери, однако сообщил, что совершил эти действия в состоянии аффекта. Мужчина подтвердил причинение телесных повреждений своей жене, но не согласился, что имел в тот момент умысел на хищение золотых украшений», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчину признали виновным и в убийстве, и в разбое. Ему назначили 20 лет колонии усиленного режима со штрафом в размере 3 200 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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