Жителю Витебска за жестокое убийство месячной дочери дали 20 лет колонии

32-летний мужчина за жестокое убийство месячной дочки и завладение золотыми изделиями жены приговорен к 20 годам колонии, сообщает Генпрокуратура.

Напомним, что жуткая трагедия произошла 26 июля текущего года. Во время ссоры с женой на почве личной неприязни и сомнений в отцовстве мужчина нанес удар ножом в живот дочке. От полученного ранения девочка, которой был всего месяц, умерла.

Далее он избил и нанес несколько ударов ножом супруге, забрал ее украшения стоимостью более 5,8 тыс. рублей и скрылся.