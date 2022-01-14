Житель Витебска зарезал ножом грудного ребенка и ограбил жену. Дело передано в суд

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Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело об жестоком убийстве грудного ребенка и ограблении. Фигурантом является 32-летний отец ребенка.

По данным следствия, 26 июля во время конфликта мужчина взял кухонный нож и набросился на жену. Под ударом оказалась и его месячная дочь. От полученных травм она скончалась.

После жестокого убийства ребенка мужчина начал бить свою супругу, нанеся женщине шесть «травмирующих воздействий» в различные части тела. Но на этом преступник не остановился. Напоследок он взял драгоценности, принадлежавшие избитой жене (стоимость изделий превышает 5 800 рублей) и скрылся.

Вскоре мужчину задержали. В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Витебский областной суд.

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