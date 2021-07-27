Задержан витебчанин, подозреваемый в убийстве младенца

нож в сердце мужчина
Фото носит иллюстративный характер
Происшествия
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В Витебске задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, что 26 июля в районе половины девятого вечера бригадой скорой помощи в квартире по месту жительства с ножевыми ранениями обнаружена 31-летняя витеблянка и её месячная дочь. Женщина и ребенок были доставлены в областную больницу, где через несколько часов младенец умер.

Следователи выяснили, что за жестоким нападением стоит муж потерпевшей. Спустя два часа оперативники установили место нахождения подозреваемого. Выяснилось, он скрывается в доме своих родителей. Мужчина не открывал дверь сотрудникам милиции, и тогда было принято решение о штурме квартиры.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ОУР Первомайского РОВД при силовой поддержке ОМОН УВД Витебского облисполкома. В этот момент витеблянин находился в состоянии алкогольного опьянения (1,51 промилле). Следователями в его отношении возбуждено уголовное дело.

Установлена мать новорожденного, труп которого нашли в мусорном контейнере

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